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Медведев - о предстоящей игре на турнире в Монреале: Сейчас я очень уверен в себе

Россиянин начнет соревнования со второго круга.
10 августа 2022 10:50
автор: Александр Поволоцкий

Первая ракетка Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего турнира в канадском Монреале.

Напомним, что во втором раунде 26-летний россиянин сыграет с австралийцем Ником Кирьосом.

«Сейчас я очень уверен в себе. Очень хорошо вернуться на хардовые корты и сразиться с лучшими игроками в мире, узнать, насколько я хорош на их фоне. Я уверен в своих силах и чувствую себя хорошо в преддверии следующих турниров», – цитирует Медведева сайт ATP.

Напомним, что матч пройдёт сегодня и начнется не ранее 20:00 по московскому времени.

За карьеру австралиец и россиянин встречались трижды, в двух встречах победу одержал Кирьос.

источник: «Советский спорт»
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