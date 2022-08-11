Российский теннисист Андрей Рублев проиграл втором круге турнира в Монреале британцу Дэниелу Эвансу со счетом 4:6, 4:6.
Матч длился полтора часа.
За это время Рублев три раза подал навылет, совершил аналогичное количество двойных ошибок и реализовал один брейкпоинт из четырех.
На счету Эванса три эйса, две двойные и три брейка при пяти возможностях выиграть гейм на подаче россиянина.
Таким образом, российские теннисисты завершили выступление на турнире в Монреале в одиночном разряде. Накануне Даниил Медведев уступил Нику Кирьосу (7:6, 4:6, 2:6), а Карен Хачанов проиграл Марину Чиличу (3:6, 2:6).
Что касается Эванса, то он в третьем круге сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.
источник: «Советский спорт»