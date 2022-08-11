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Российские теннисисты завершили выступление на турнире в Монреале в одиночном разряде

Рублев, как и Медведев с Хачановым, не смог преодолеть барьер второго круга.
11 августа 2022 09:03
автор: Максим Скороходов

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл втором круге турнира в Монреале британцу Дэниелу Эвансу со счетом 4:6, 4:6.

Матч длился полтора часа.

За это время Рублев три раза подал навылет, совершил аналогичное количество двойных ошибок и реализовал один брейкпоинт из четырех.

На счету Эванса три эйса, две двойные и три брейка при пяти возможностях выиграть гейм на подаче россиянина.

Таким образом, российские теннисисты завершили выступление на турнире в Монреале в одиночном разряде. Накануне Даниил Медведев уступил Нику Кирьосу (7:6, 4:6, 2:6), а Карен Хачанов проиграл Марину Чиличу (3:6, 2:6).

Что касается Эванса, то он в третьем круге сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.

источник: «Советский спорт»
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