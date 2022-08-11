Медведев остался доволен поддержкой зрителей на турнире в Монреале

Первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев на пресс-конференции после проигранного матча австралийцу Нику Кирьосу (7:6, 4:6, 2:6) во втором круге турнира в Монреале остался доволен поддержкой зрителей.

«Кого поддерживали? Думаю, они разделились. Да, порой, когда проигрываешь, думаешь, что публика больше за соперника. Но они поддерживали меня, после победы на тай-брейке. Я бы сказал, 50 на 50», - сказал Медведев.

Добавим, что следующим соперником Кирьоса будет его соотечественник Алекс де Минор.