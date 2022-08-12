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Кирьос - о победе над Медведевым: Этот день я никогда не забуду

27-летний австралиец вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале.
12 августа 2022 09:58
автор: Максим Скороходов

Австралийский теннисист Ник Кирьос дал комментарий после того, как победил своего соотечественника Алекса Де Минора в третьем круге «Мастерса» в Монреале со счетом 6:2, 6:3.

В прошлом раунде Кирьос прошел первую ракетку мира Даниила Медведева (6:7, 6:4, 6:2).

«Невероятно тяжело после вчерашнего большого кайфа, когда играл Даниил, и публика была потрясающей. Это был день, который я, скорее всего, никогда не забуду.

Сегодня мне психологически было очень тяжело выйти сюда и сыграть против Алекса. Он мой близкий друг, у него хороший сезон, он регулярно защищает честь Австралии. Это было психологически тяжело. Играть с таким спортсменом никогда не легко, особенно если он австралиец. Я просто вышел отсюда и сделал свою работу. Я играл так, как должен был. Он очень хороший спортсмен. Когда он пользуется своими сильными сторонами, он один из лучших игроков в туре, он очень быстрый. У него будет безумная карьера», - приводит слова Кирьоса пресс-служба АТР.

Кирьос вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Монреале, где сыграет с поляком Хубертом Хуркачем, который победил испанца Альберта Рамоса-Виноласа со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 7:6 (7:3).

источник: ATP
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