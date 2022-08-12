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Ш. Тарпищев: Теннисное сообщество доказывает, защита прав спортсмена выше политической пропаганды

Российские и белорусские теннисисты выступают в мировом туре под нейтральном флагом.
12 августа 2022 13:02
автор: Максим Скороходов

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев на церемонии награждения российских спортсменов за результаты на Олимпийских играх в Пекине высказался о политической обстановке.

«Сейчас у многих на слуху попытки исключить Россию из мирового спортивного движения. Теннисное сообщество доказывает, что защита прав спортсмена выше политической пропаганды. Технологически мы можем опережать Запад нашими методическими разработками. Поэтому сейчас самое благодатное время работать на территории нашей страны», - приводит слова Тарпищева федеральное информационное агентство.

Добавим, что ведущие теннисные федерации ATP и WTA допустили российских и белорусских спортсменов до своих соревнований под нейтральным статусом.

Уимблдон, отстранивший теннисистов из данных стран, был оштрафован и лишен рейтинговых очков.

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