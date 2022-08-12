Джокович снялся с турнира в Цинциннати и не выступит на US Open

Экс-первая ракетка мира Новак Джокович был вынужден сняться с турнира АТР в американском Цинциннати.

По информации АТР, препятствием для участия Джоковича в соревнованиях стала его позиция по вакцинации от коронавируса. Напомним, серб является ярым противником прививки, наличие которой, в свою очередь обязательно для визита в США.

По этой же причине титулованный теннисист пропустит и US Open и упустит шанс догнать Рафаэля Надаля по количеству титулов на турнирах «Большого Шлема» (22 против 21).

В настоящее время мировой мужской рейтинг возглавляет россиянин Даниил Медведев.