Касаткина опустилась на десятое место в рейтинге WTA

Россиянка Дарья Касаткина опустилась на десятое место в обновленном рейтинге лучших теннисисток мира, который был опубликован в понедельник, 15 августа.

Отметим, что на счету 25-летней спортсменки 2795 набранных очков. На прошлой неделе Дарья неудачно выступила на турнире в Торонто, проиграв в первом круге канадке Бьянке Андрееску (6:7, 4:6).

Лидером рейтинга по-прежнему является представительница Польши Ига Швентек (8501 очко). Второй идет эстонка Анетт Контавейт (4476). Тройку лучших замкнула Мария Саккари из Греции (4190).

Добавим, что россиянки Вероника Кудерметова и Екатерина Александрова располагаются на 20-й и 27-й строчках соответственно.