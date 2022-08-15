Рафаэль Надаль: Серена Уильямс – одна из величайших спортсменок всех времен

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился мнением по поводу решения американки Серены Уильямс завершить свою карьеру.

Ранее 40-летняя спортсменка заявила, что прекратит свои выступления на профессиональном уровне после того, как она сыграет на US Open-2022.

– Серена – одна из величайших спортсменок всех времен. Мне повезло играть вместе с ней в туре на протяжении долгого времени. Она является источников вдохновения для многих людей, – цитирует Надаля The Guardian.

Добавим, что в своей карьере Уильямс завоевала в общей сложности 41 трофей WTA. При этом она является четырехкратной олимпийской чемпионкой в одиночном и парном разрядах.