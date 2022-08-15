Медведев рассказал, о чем разговаривал с болельщиком, назвавшим российского теннисиста лузером

Российский теннисист Даниил Медведе раскрыл суть его беседы с болельщиком, посмевшим назвать спортсмена лузером из-за раннего вылета с «Мастерса» в Монреале.

«Я подошел к парню и сказал: «В чем твоя проблема? Почему ты так говоришь? Ты не должен этого делать». Он почти не говорил по-английски. Окружающие хотели, чтобы он извинился. Но это не имеет значения. Я никому не позволю кричать про меня гадости. Самое ужасное, каким он является отцом, его сын также начал грубо общаться со мной! Простите, но когда у меня будут дети, я не собираюсь их воспитывать так, чтобы они говорили людям неприятные вещи. Воспитывайте своего ребенка вместо того, чтобы говорить со мной таким образом!» - приводит слова теннисиста французское СМИ

Следующим турниром Медведева станет «Мастерс» в Цинциннати, в прошлом году россиянин выбыл здесь на стадии полуфинала, уступив своему соотечественнику Андрею Рублеву (6:2, 3:6, 3:6).