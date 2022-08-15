Кудерметова обыграла Крейчикову и вышла во второй круг турнира в Цинциннати

В матче первого круга турнира в Цинциннати Вероника Кудерметова обыграла чешку Барбору Крейчикову и вышла в следующую стадию соревнований.

Встреча продолжалась один час 15 минут и завершилась со счетом 6:3, 6:3 в пользу россиянки, которая три раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти.

На счету ее соперницы шесть эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейка из двух.

Во втором круге Кудерметова сыграет с победительницей пары Каролина Мухова (Чехия) - Симона Халеп (Румыния).