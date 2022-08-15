Карацев обыграл Накасиму в первом круге турнира в Цинциннати

Российский теннисист Аслан Карацев в матче первого круга турнира в Цинциннати нанес поражение американцу Брендону Накасиме.
Встреча продолжалась один час 38 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу россиянина, в активе которого пять подач навылет, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.
На счету его соперника шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из пяти.
Во втором круге Карацев сыграет с победителем пары Алекс Молчан (Словакия) - Диего Шварцман (Аргентина).
источник: «Советский спорт»