Карацев обыграл Накасиму в первом круге турнира в Цинциннати

Российский теннисист Аслан Карацев в матче первого круга турнира в Цинциннати нанес поражение американцу Брендону Накасиме.

Встреча продолжалась один час 38 минут и завершилась со счетом 7:5, 7:5 в пользу россиянина, в активе которого пять подач навылет, четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-пойнта из шести.

На счету его соперника шесть эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк из пяти.

Во втором круге Карацев сыграет с победителем пары Алекс Молчан (Словакия) - Диего Шварцман (Аргентина).