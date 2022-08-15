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Касаткина уступила Анисимовой на старте турнира в Цинциннати

Матч длился 1 час 19 минут.
15 августа 2022 20:58
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Дарья Касаткина в первом круге «Мастерса» в Цинциннати проиграла американке Аманде Анисимовой со счетом 4:6, 4:6.

По ходу матча Касаткина сделала один эйс, допустив пять двойных ошибок, и реализовала четыре из шести брейкпоинтов.

Анисимова не подавала навылет, сделала две двойные ошибки и выиграла шесть геймов на подаче соперницы, имея семь возможностей.

Следующей соперницей Анисимовой будет победитель встречи между ее соотечественницами Софией Кенин и Шелби Роджерс.

источник: «Советский спорт»
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