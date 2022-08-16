Александрова была сильнее Фернандес на старте «Мастерса» в Цинциннати

Российская теннисистка Екатерина Александрова в первом круге «Мастерса» в Цинциннати победила канадку Лейлу Фернандес со счетом 6:4, 7:5.
Обе теннисистки по три раза подали навылет, Александрова при этом допустила 14 двойных ошибок, а Фернандес - восемь.
Россиянка смогла выиграть шесть геймов на приеме, имея восемь возможностей, а канадка реализовала только четыре из пяти брейкпоинтов.
Во втором круге Александрова сыграет с победительницей матча между Наоми Осака (Япония) и Шуай Чжан (Китай).
источник: «Советский спорт»