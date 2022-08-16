Хачанов не смог преодолеть первый круг турнира в Цинциннати, уступив Корде

Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге «Мастерса» в Цинциннати проиграл американцу Себастьяну Корде со счетом 3:6, 4:6.

По ходу игры Хачанов один раз подал навылет, допустив восемь двойных ошибок, и реализовал один брейкпоинт из двух.

На счету Корды восемь эйсов, одна двойная и три брейка при семи возможностях выиграть гейм на подаче россиянина.

Следующим соперником Корды будет его соотечественник Фрэнсис Тиафо, обыгравший итальянца Маттео Берреттина со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).