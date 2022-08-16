Зрительница развернула украинский флаг на матче российских теннисисток

В финале квалификации в основную сетку «Мастерса» в Цинциннати с участием российских теннисисток Анной Калинской и Анастасией Потаповой произошел скандал, сообщает журналист Бен Ротенберг.

Зрительница сидела на трибуне с украинским флагом. На политическую провокацию попросила обратить внимания одна из спортсменок.

На просьбу судьи убрать флаг фанатка не отреагировала, поэтому в эпизод вмешались стюарды, которые предупредили болельщицу о том, что вызовут полицию. Несмотря на протест остальных зрителей, возмутительнице спокойствия пришлось уйти с трибун и убрать флаг.

Добавим, что в данном матче Калинская победила Потапову со счетом 7:5, 6:1. При этом обе теннисистки выступят в основной сетке турнира в Цинциннати, Анастасия заменит в ней травмированную Каролину Мухову.