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Рублев - о турнире в США: Если я в хорошей форме, но плохое настроение, то будет как в Монреале

Соревнования в американском Цинциннати стартовали 13 августа.
16 августа 2022 17:25
автор: Александр Поволоцкий

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свои перспективы на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.

Напомним, что восьмая ракетка мира не смог выйти в третий круг соревнований в Монреале, уступив Даниэлю Эвансу со счетом 4:6, 4:6.

«Мне не нужно восстанавливаться. Только если психологически. Неделя в Монреале была депрессивной. А сейчас я чувствую себя хорошо – и это самое важное. Если у меня хорошее настроение, то даже в плохой форме могу показывать хороший теннис. Но даже если я в хорошей форме, а настроение плохое, то будет как в Монреале», — цитирует Рублева официальный сайт АТР.

Добавим, что во втором раунде россиянин сыграет с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Фабио Фоньини (Италия).

источник: «Советский спорт»
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Соревнования в американском Цинциннати стартовали 13 августа.
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