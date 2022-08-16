Рублев - о турнире в США: Если я в хорошей форме, но плохое настроение, то будет как в Монреале

Российский теннисист Андрей Рублев оценил свои перспективы на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати.

Напомним, что восьмая ракетка мира не смог выйти в третий круг соревнований в Монреале, уступив Даниэлю Эвансу со счетом 4:6, 4:6.

«Мне не нужно восстанавливаться. Только если психологически. Неделя в Монреале была депрессивной. А сейчас я чувствую себя хорошо – и это самое важное. Если у меня хорошее настроение, то даже в плохой форме могу показывать хороший теннис. Но даже если я в хорошей форме, а настроение плохое, то будет как в Монреале», — цитирует Рублева официальный сайт АТР.

Добавим, что во втором раунде россиянин сыграет с победителем матча Альберт Рамос-Виньолас (Испания) – Фабио Фоньини (Италия).