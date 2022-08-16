Калинская преодолела первый круг турнира в Цинциннати, обыграв Тревизан

Российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга турнира в Цинциннати обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан.

Встреча продолжалась два часа 28 минут и завершилась со счетом 7:6 (7:2), 7:5 в пользу россиянки, которая дважды подавала навылет, совершила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 11.

На счету ее соперницы один эйс, восемь двойных ошибок и четыре реализованных брейка из 12.

Во втором круге Калинская встретится с белоруской Ариной Соболенко.