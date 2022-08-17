Медведев обыграл ван де Зандсхулпа, Карацев остановился в Цинциннати на втором круге

Российский теннисист Даниил Медведев во втором круге турнира в Цинциннати победил представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счетом 6:4, 7:5.

Матч продолжался 1 час 35 минут.

Медведев семь раз подал навылет, совершил четыре двойные ошибки и реализовал три из девяти брейкпоинтов.

На счету ван де Зандсхулпа четыре эйса, 11 двойных и один брейк при трех возможностях выиграть гейм на подаче россиянина.

В третьем круге «Мастерса» Медведев сыграет с победителем матча Томми Пол (США) - Денис Шаповалов (Канада).

Соотечественник Даниила Аслан Карацев не смог преодолеть второй круг, уступив в трех сетах аргентинцу Диего Шварцману - 6:7 (3:7), 6:3, 2:6.

Игра длилась почти три часа. оба теннисиста взяли по четыре чужие подачи, Шварцман играл менее активнее, но чище, совершив 18 невынужденных ошибок , а у Карацева их было 54.