Потапова уступила Халеп в первом круге турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Потапова в первом круге «Мастерса» в Цинциннати проиграла румынке Симоне Халеп со счетом 4:6, 6:3, 3:6.

Матч продолжался 2 часа 15 минут.

Потапова два раза подала навылет, совершила десять двойных ошибок и реализовала шесть из 12 брейкпоинтов.

На счету Халеп один эйс, четыре двойные и семь брейков при 18 возможностях выиграть гейм на подаче соперницы.

Следующей соперницей румынской теннисистки будет еще одна россиянка Вероника Кудерметова, которая ранее победила чешку Барбору Крейчикову (6:3, 6:3).