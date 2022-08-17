Даниил Медведев: Надеюсь, что повышу уровень своей игры в следующих матчах

Первая ракетка мира Даниил Медведев дал комментарий после победы над Ботиком ван де Зандсхулпом со счетом 6:4, 7:5 в первом круге «Мастерса» в Цинциннати.

«Первый сет был великолепен. Все работало. Было три гейма, в которых у меня были брейк-пойнты, но мне удалось сделать брейк в первом, и этого было достаточно. Второй сет был уже не таким хорошим. Сегодня у него не шла подача, было много двойных ошибок. Поэтому я старался поддерживать давление, использовать свои шансы. На самом деле сейчас я думаю, что проделал хорошую работу. Двух брейков на этих быстрых кортах достаточно, чтобы выиграть, но я должен был сделать немного больше на своей подаче. Но первый матч был непростым, и я рад, что мне все же удалось пройти дальше, и, надеюсь, что повышу уровень своей игры в следующих матчах», - сказал Медведев пресс-службе АТР после игры.

В третьем круге «Мастерса» Медведев сыграет с победителем матча Томми Пол (США) - Денис Шаповалов (Канада).