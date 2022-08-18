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Медведев останется первой ракеткой мира как минимум до US Open

Россиянину помог испанец Рафаэль Надаль.
18 августа 2022 08:47
автор: Александр Шульгин

Даниил Медведев сохранит статус первой ракетки мира как минимум до US Open.

Такое стало возможным после вылета Рафаэля Надаля с турнира в Цинциннати. Напомним, испанец проиграл хорвату Борне Чоричу во втором круге соревнований.

Таким образом, Медведев приступит к защите титула на американском турнире «Большого Шлема» в ранге лидера мирового мужского рейтинга.

Добавим, что россиянин уже установил новый рекорд для своих соотечественников по количеству времени на первой строчке, намного превзойдя прежнее достижение Марата Сафина.

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