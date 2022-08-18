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Надаль прокомментировал вылет с турнира в Цинциннати: «Такое случается»

Испанец не смог выйти в третий круг соревнований.
18 августа 2022 12:35
автор: Александр Шульгин

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свое поражение в матче второго круга турнира в Цинциннати от представителя Хорватии Борны Чорича.

«Очевидно, что я не показал своей лучшей игры. Такое случается. Исторически этот турнир был для меня трудным. Так что, вернувшись после периода реабилитации, этот результат легко принять и можно поздравить Борну с тем, что он играл лучше», - приводит слова Надаля сайт АТР.

Кроме того, испанец признался, что ему по-прежнему мешает старая травма живота.

Напомним, встреча завершилась со счетом 7:6, 4:6, 6:3 в пользу хорвата.

После этого результата стало известно, что россиянин Даниил Медведев останется на вершине мирового мужского рейтинга как минимум до US Open.

источник: ATP
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