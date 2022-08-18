Рублев проиграл Фритцу в третьем круге турнира в Цинциннати

Российский теннисист Андрей Рублев в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати проиграл американцу Тэйлору Фритцу со счетом 7:6 (7:4), 2:6, 5:7.

Рублев за игру 16 раз подал навылет, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни один из шести брейкпоинтов.

На счету Фритца 13 эйсов, шесть двойных и три брейка при семи возможностях выиграть гейм на подаче соперника.

В четвертьфинале Фритц может сыграть с первой ракеткой мира Даниилом Медведевым, который в настоящее время проводит матч против канадца Денис Шаповалова.