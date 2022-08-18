Медведев одержал трудовую победу над Шаповаловым и вышел в четвертьфинал «Мастерса» Цинциннати

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над канадцем Денисом Шаповаловым на турнире серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Медведева, возглавляющий мировой рейтинг, обыграл Шаповалова, 21-ю ракетку мира, со счетом 7:5, 7:5.

Медведев подал четыре раза навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 3 из 13 брейк-пойнтов. Шаповалов подал два эйса, пять раз ошибся на подаче и взял одну подачу соперника.

В четвертьфинале россиянин сыграет с американцем Тейлором Фритцем, который выбил из турнира Андрея Рублева.