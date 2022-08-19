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Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати, уступив Томлянович

Матч длился три часа.
19 августа 2022 08:12
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати проиграла австралийке Айле Томлянович со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 3:6.

Кудерметова за игру 12 раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из 11 брейкпоинтов.

На счету Томлянович четыре эйса, пять двойных и два брейка при семи возможностях выиграть гейм на чужой подаче.

Австралийская теннисистка вышла в четвертьфинал, где сыграет с чешкой Петрой Квитовой, победившей Онс Жабер из Туниса (6:1, 4:6, 6:0).

источник: «Советский спорт»
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