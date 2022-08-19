Хачанов и Шаповалов вылетели с турнира в Цинциннати

Теннисисты Карен Хачанов (Россия) и Денис Шаповалов (Канада) вылетели с турнира в Цинциннати (США) на стадии третьего круга.

Сегодня, 19 августа, они проиграли американско-британскому дуэту Раджив Рам / Джо Солсбери. Встреча завершилась со счетом 6:1, 7:6 (8:6), а ее продолжительность составила 1 час 18 минут.

За это время Хачанов и Шаповалов выполнили три эйса, допустили две двойные ошибки, а также реализовали один брейк-пойнт из трех.

За выход в следующую стадию турнира Рам и Солсбери сыграют с победители матча Гонсалес (Мексика) /Роже-Васслен (Франция) – Кравиц / Мис(оба – Германия).