Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медведев не смог выйти в финал «Мастерса» в Цинциннати, уступив Циципасу

В решающей встрече спортсмен из Греции сыграет с хорватом Борной Чоричем.
21 августа 2022 08:30
автор: Владислав Корегин

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Греции Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Отметим, что встреча завершилась победой седьмой ракетки мира со счетом 7:6 (6:8), 3:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 25 минут.

В прошедшем матче Циципас оформил четыре эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Медведева, занимающего первое место в рейтинге ATP, две подачи навылет, 11 двойных и три реализованных брейка из трех.

Добавим, что в финале турнира Циципас сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Медведев не смог выйти в финал «Мастерса» в Цинциннати, уступив Циципасу
В решающей встрече спортсмен из Греции сыграет с хорватом Борной Чоричем.
21.08.2022 08:30
Теннис
автор: Владислав Корегин
Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Цинциннати, победив американца Фритца
Матч продолжался 1 час 40 минут.
19.08.2022 21:51
Теннис
автор: Владислав Корегин
Хачанов и Шаповалов вылетели с турнира в Цинциннати
Российско-канадский дуэт завершил борьбу на стадии третьего круга.
19.08.2022 19:55
Теннис
автор: Артур Гичунцев
Кудерметова не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Цинциннати, уступив Томлянович
Матч длился три часа.
19.08.2022 08:12
Теннис
автор: Максим Скороходов
Медведев объяснил, как ему удалось выиграть у Шаповалова в двух сетах
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5.
18.08.2022 23:10
Теннис
автор: Александр Бойченко
Медведев одержал трудовую победу над Шаповаловым и вышел в четвертьфинал «Мастерса» Цинциннати
Встреча завершилась со счетом 7:5, 7:5.
18.08.2022 22:11
Теннис
автор: Александр Бойченко
Рублев проиграл Фритцу в третьем круге турнира в Цинциннати
Матч продолжался два с половиной часа.
18.08.2022 20:47
Теннис
автор: Максим Скороходов
Надаль прокомментировал вылет с турнира в Цинциннати: «Такое случается»
Испанец не смог выйти в третий круг соревнований.
18.08.2022 12:35
Теннис
автор: Александр Шульгин
Медведев останется первой ракеткой мира как минимум до US Open
Россиянину помог испанец Рафаэль Надаль.
18.08.2022 08:47
Теннис
автор: Александр Шульгин
Медведев сыграет в третьем туре «Мастерса» в Цинциннати с канадцем Шаповаловым
Ранее Денис одолел американца Томми Пола (3:6, 6:4, 6:3).
17.08.2022 23:14
Теннис
автор: Александр Бойченко
Александр — великий! Как крымчанин Усик победил Джошуа и остался лучшим супертяжем мира
Украинский боксер Александр Усик раздельным решением судей был признан победителем боя за звание чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Энтони Джошуа в Джидде и сохранил за собой титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.
Два незабитых пенальти для Карпина — не проблема! Как «Ростов» спасся с 0:2 против «Сочи»
В 6-м туре РПЛ команда главного тренера сборной России Валерия Карпина ушла от поражения в домашней игре с сочинцами (2:2).
«Сам не понял, как так вышло». Наиль Умяров — о фатальной ошибке в дерби «Динамо» — «Спартак»
Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, ошибка которого привела к поражению красно-белых в дерби (0:1), после матча извинился перед болельщиками и рассказал о ключевом эпизоде игры.
Вот вам и «Спартак»… Как распиаренный лидер РПЛ проиграл первому же серьезному сопернику
Красно-белые в 6-м туре РПЛ проиграли дерби "Динамо" (0:1), потерпев первое поражение в чемпионате.
И Гончаренко не помог! Как «Урал» проиграл опять — с новым главным тренером
В матче 6-го тура РПЛ екатеринбуржцы на своем поле уступили «Пари НН» (0:1).
«Свои голы красно-белые забьют — и победят 2:1». Прогноз Ловчева на дерби «Динамо» — «Спартак»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 6-го тура РПЛ (20 августа, 17:30).
«Команда Карпина голоднее — поэтому возьмет три очка, даже пропустив». Ловчев — о матче «Ростов» — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев дал «Плеймейкеру» прогноз на один из ключевых матчей 6-го тура РПЛ (20 августа, 20:00).
Король Усман вырубит британского страйкера! Расклад и лучшие ставки на UFC 278
В ночь на 21 августа в Солт-Лейк-Сити состоится очередной турнир UFC, главным событием которого станет реванш чемпиона полусреднего веса Камару Усман против Леона Эдвардса. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках бойцовского вечера.
Монополии Тутберидзе больше нет! Что показали юниорские прокаты в Новогорске
В Подмосковье завершилась первая часть контрольных прокатов юниорской сборной, открывающих новый сезон российской «фигурки». Сегодня исполнялись произвольные программы в женском и мужском одиночном катании.
Каземиро и Роналду — снова одноклубники! Как в «Реале» распался «бермудский треугольник»
Одним из главных трансферов этого лета стал переход бразильца Каземиро из благополучного «Реала» в проблемный «Манчестер Юнайтед».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика