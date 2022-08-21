Медведев не смог выйти в финал «Мастерса» в Цинциннати, уступив Циципасу

Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от представителя Греции Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Отметим, что встреча завершилась победой седьмой ракетки мира со счетом 7:6 (6:8), 3:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 25 минут.

В прошедшем матче Циципас оформил четыре эйса, допустил семь двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта из семи. На счету Медведева, занимающего первое место в рейтинге ATP, две подачи навылет, 11 двойных и три реализованных брейка из трех.

Добавим, что в финале турнира Циципас сыграет с Борной Чоричем из Хорватии.