Циципас рассказал о своей победе над Медведевым в полуфинале «Мастерса» в Цинциннати

Греческий теннисист Стефанос Циципас подвел итоги полуфинального матча турнира серии «Мастерс» в Цинциннати, в котором он обыграл россиянина Даниила Медведева.

Отметим, что встреча завершилась победой седьмой ракетки мира со счетом 7:6 (6:8), 3:6, 6:3. Игра продолжалась 2 часа 25 минут.

– Я знал, что в третьем сете мне будет нелегко. Мне удалось воспользоваться тем, что Даниил несколько раз не попадал первым мячом. Я был на расстоянии нескольких геймов и был очень спокоен и сосредоточен на каждом задании, которое получал, – цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

Добавим, что в финале турнира Циципас сыграет с Борной Чоричем из Хорватии. В случае победы грек завоюет свой третий титул серии «Мастерс».