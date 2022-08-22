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Чорич обыграл Циципаса и стал победителем «Мастерса» в Цинциннати

Призовой фонд турнира составил более 6 млн долларов
22 августа 2022 04:31
автор: Артур Гичунцев

Хорватский теннисист Борна Чорич стал победителем «Мастерса» в Цинциннати (США). В финальном матче он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Встреча завершилась со счетом :6 (7:0), 6:2, а ее продолжительность составила 1 час 58 минут.

За это время Чорич выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта. У Циципаса – шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один из семи и один реализованный брейк-пойнт

Напомним, призовой фонд турнира в Цинциннати составил более 6 млн долларов. В прошлом году его выиграл немец Александр Зверев, победивший в финале россиянина Андрея Рублёва (6:2, 6:3).

источник: «Советский спорт»
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