Чорич обыграл Циципаса и стал победителем «Мастерса» в Цинциннати

Хорватский теннисист Борна Чорич стал победителем «Мастерса» в Цинциннати (США). В финальном матче он обыграл грека Стефаноса Циципаса.

Встреча завершилась со счетом :6 (7:0), 6:2, а ее продолжительность составила 1 час 58 минут.

За это время Чорич выполнил семь эйсов, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта. У Циципаса – шесть подач навылет, четыре двойные ошибки и один из семи и один реализованный брейк-пойнт

Напомним, призовой фонд турнира в Цинциннати составил более 6 млн долларов. В прошлом году его выиграл немец Александр Зверев, победивший в финале россиянина Андрея Рублёва (6:2, 6:3).