Рублев выпал из топ-10 рейтинга АТР, лидером которого продолжает быть Медведев

АТР обновила рейтинг теннисистов по результатам прошлой недели.

Лидером продолжает оставаться Даниил Медведев. А вот его соотечественник Андрей Рублев, который лишился 510 очков из-за неудачного выступления на «Мастерсе» в Цинциннати опустился с 8-й на 11-ю строчку.

Также одну позицию потерял Карен Хачанов, который теперь 31-й, 38-м продолжает оставаться Аслан Карацев.

Рейтинг ATP от 22 августа 2022 года

1 ( ранее 1). Даниил Медведев (Россия) – 6885 очков

2 (2). Александр Зверев (Германия) – 5760

3 (3). Рафаэль Надаль (Испания) – 5630

4 (4). Карлос Алькарас (Испания) – 5190

5 (7). Стефанос Циципас (Греция) – 4890

6 (6). Новак Джокович (Сербия) – 4770

7 (5). Каспер Рууд (Норвегия) – 4695.

8 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 3625

9 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) – 3415

10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) – 3355

11 (8). Андрей Рублев (Россия) – 3120…

31 (30). Карен Хачанов (Россия) – 1315…

38 (38). Аслан Карацев (Россия) – 1210.