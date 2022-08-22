Касаткина сохранила место в десятке рейтинга WTA, несмотря на вылет в первом круге Цинциннати

WTA обновила рейтинг теннисисток по результатам прошлой недели.
Первая ракетка России Дарья Касаткина осталась на десятом месте, несмотря на поражение в перовом круге «Мастерса» в Цинциннати от Аманды Анисимовой.
В топ-10 произошло одно изменение: белоруска Арина Соболенко поднялась с седьмого на шестое место, опередив румынскую теннисистку Симоеу Халеп.
В топ-20 из россиянок находится Вероника Кудерметова, прибавившая две позиции и ставшая 18-й. Отметим большой прогресс Камиллы Рахимовой, вошедшей в 90 лучших со 108 места.
Рейтинг WTA от 22 августа года:
1 (ранее 1). Ига Швентек (Польша) - 8605 очков;
2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) - 4580;
3 (3). Мария Саккари (Греция) - 4190;
4 (4). Паула Бадоса (Испания) - 3980;
5 (5). Онс Жабер (Тунис) - 3920;
6 (7). Арина Соболенко (Белоруссия) - 3470;
7 (6). Симона Халеп (Румыния) - 3255;
8 (8). Джессика Пегула (США) - 3201;
9 (9). Гарбинье Мугуруса (Испания) - 2886;
10 (10). Дарья Касаткина (Россия) - 2795...
18 (20). Вероника Кудерметова (Россия) - 2206...
28 (27). Екатерина Александрова (Россия) - 1750...
45 (45). Людмила Самсонова (Россия) - 1162...
54 (54). Анастасия Потапова (Россия) - 1066..
60 (69). Анна Калинская (Россия) - 948...
62 (60). Варвара Грачева (Россия) - 934...
90 (108). Камилла Рахимова (Россия) - 676…