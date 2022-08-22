Касаткина сохранила место в десятке рейтинга WTA, несмотря на вылет в первом круге Цинциннати

«У ЦСКА есть мечта, над которой мы и работаем». Хесус Медина — после победы над «Ахматом»

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина после матча 6-го тура РПЛ против «Ахмата» (4:2) отметил, что находится в хорошей физической форме, и поделился впечатлениями от своего гола.