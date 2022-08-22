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Александр Зверев не сыграет на US Open-2022

Турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.
22 августа 2022 17:47
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба US Open сообщила о том, что немецкий теннисист Александр Зверев не примет участие в следующем розыгрыше турнира.

Отметим, что в данный момент вторая ракетка мира восстанавливается после травмы, полученной в июне этого года в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» против испанца Рафаэля Надаля. В той встрече Зверев разорвал три боковые связки правой лодыжки. Затем игроку оперативно сделали операцию.

Добавим, что место Зверева в основной сетке Открытого чемпионата США-2022 займет американец Стефан Козлов. Турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.

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