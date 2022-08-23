Касаткина вышла во второй круг турнира в Гранби, победив Миннен из Бельгии

Российская теннисистка Дарья Касаткина успешно преодолела барьер первого круга на турнире в Гранби (Канада), одержав победу над представительницей Бельгии Гретье Миннен со счетом 6:7 (4:7), 6:4, 6:2.

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 2 часа 58 минут. Россиянка оформила три подачи навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 14. У ее соперницы пять эйсов, три двойных и четыре реализованных брейка из десяти.

Добавим, что во втором круге турнира Касаткина сыграет с Магдаленой Фрех из Польши.