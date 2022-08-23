Александрова обыграла американку Дэвис в матче первого круга турнира в Кливленде

Российская теннисистка Екатерина Александрова одержала победу над Лорен Дэвис из США (4:6, 6:2, 6:4) в матче первого круга турнира в Кливленде.

Отметим, что игра продлилась 2 часа 11 минут. Статистика эйсов – 11-3 в пользу Александровой. При этом 27-я ракетка мира шесть двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из 11. Ее соперница допустила три двойных и реализовала три брейка из семи.

Во втором круге Александрова проведет встречу с еще одной американкой, а именно Мэдисон Бренгл.