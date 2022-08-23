Роддик считает, что Медведев имеет хорошие шансы выйти в финал US Open-2022

Бывший американский теннисист Энди Роддик рассказал о том, кого он ждет в финальном матче Открытого чемпионата США-2022.

Отметим, что турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.

– Сложно сказать кто выйдет в финал турнира, когда у нас нет даже жеребьевки. Думаю, что сейчас самый беспроигрышный и очевидный вариант – это Медведев. Еще в прошлом году Даниил доказал, что ему нравится выступать на подобных покрытиях, – цитирует Роддика известное американское СМИ.

Добавим, что в 2021 году Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. В данный момент россиянин занимает первое место в рейтинге ATP.