Медведев - о старте US Open: Вернуться на турнир в качестве чемпиона - нечто особенное

Первая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев поделился мыслями перед стартом Открытого чемпионата США-2022. В прошлом году он стал обладателем трофея «Большого шлема».

«Мне всегда нравилось играть на Открытом чемпионате США. Я всегда чувствовал себя там хорошо и показывал качественный теннис, за исключением, может быть, самых первых лет своей карьеры. И, конечно же, после прошлогодней победы вернуться в качестве действующего чемпиона будет чем-то особенным.

Я рад, что смог этого добиться. Это большой шаг в жизни любого игрока. Мы всегда можем обсудить, что важнее — ATP, Кубок Дэвиса, Мастерс и так далее. Но Большой Шлем превыше всего», — цитирует Медведева Eurosport.

Напомним, в прошлом году Медведев встречался с сербом Новаком Джоковичем в финале US Open-2021. Россиянин одержал победу со счетом 6:4, 6:4, 6:4 и впервые в карьере стал обладателем турнира серии «Большого шлема».