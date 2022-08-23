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Фанатка, которую Кирьос обвинил в том, что она «выпила 700 бокалов», подала на него в суд

Женщина подала судебный иск против австралийского теннисиста Ника Кирьоса по делу о защите чести и достоинства.
23 августа 2022 18:25
автор: Андрей Ефимов

Любительница тенниса подала в суд на Ника Кирьоса после того, как во время финала Уимблдона в этом году он обвинил ее в том, что она «напилась».

В заявлении, опубликованном ее адвокатами во вторник, Анна Палус заявила, что 27-летний австралиец оклеветал ее, выдвинув «безрассудное и совершенно безосновательное обвинение», сообщают английские СМИ.

- Это не только нанесло значительный ущерб в тот день, что привело к моему временному удалению с арены. Ложное обвинение Кирьоса услышали и прочитали миллионы людей по всему миру, причинив мне и моей семье очень существенный ущерб и страдания. Я надеюсь, что Кирьос подумает о вреде, который он причинил мне и моей семье, и предложит скорейшее решение этого вопроса. Однако, если он не желает этого делать, я намерена добиться оправдания в суде, - сказала Палус.

Напомним, что Кирьос, хорошо известный своими вспышками, пожаловался судье во время финального матча с сербом Новаком Джоковичем, заявив, что один из болельщиков разговаривал с ним во время розыгрыша очков. На просьбу судьи назвать фаната, Киргиос сказал: «Та, что в платье, та, которая выглядит так, будто выпила около 700 порций!»

После окончания матча Палус призналась журналистам, что перед матчем выпила бутылку английского крюшона и розовое вино. Однако у нее были только добрые намерения: «Я хотела поддержать Кирьоса, ведь обычно толпа фанатов против него. Хотела показать, что мы за него, подбодрить. Может быть зашла слишком далеко».

источник: «Советский спорт»
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Фанатка, которую Кирьос обвинил в том, что она «выпила 700 бокалов», подала на него в суд
Женщина подала судебный иск против австралийского теннисиста Ника Кирьоса по делу о защите чести и достоинства.
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