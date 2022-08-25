Экс-тренер Шараповой считает Медведева и Алькараса главными фаворитами на победу в US Open-2022

Рик Макки, бывший тренер российского теннисистки Марии Шараповой, ответил на вопрос о том, кто является главными претендентами на победу в предстоящем розыгрыше Открытого чемпионата США.

Отметим, что турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября.

– Думаю, Карлос Алькарас может выиграть свой первый турнир «Большого шлема», даже несмотря на отсутствие большого опыта. В отсутствие Джоковича и Надаля я сделаю выбору в пользу него. Однако в любом случае основной претендент на титул – Даниил Медведев. Он фаворит, и знает это, – цитирует Макки известное иностранное СМИ.

Добавим, что в 2021 году Медведев стал победителем US Open, обыграв в финале серба Новака Джоковича со счетом 6:4, 6:4, 6:4. В данный момент россиянин занимает первое место в рейтинге ATP.