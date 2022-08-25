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Джокович подтвердил, что пропустит US Open

Коронавирусные ограничения в США не позволяют сербу находиться в стране.
25 августа 2022 17:34
автор: Александр Шульгин

Новак Джокович подтвердил, что не примет участия в US Open.

«К сожалению, я не смогу поехать в Нью-Йорк на US Open. Спасибо вам за сообщения, полные любви и поддержки. Желаю удачи моим друзьям-теннисистам. Я буду поддерживать хорошую форму и позитивный боевой дух. Буду ждать возможности выйти на корт снова. Скоро увидимся, теннисный мир», - написал серб в своих соцсетях.

Препятствием для участия Джоковича в соревнованиях стала его позиция по вакцинации от коронавируса. Напомним, теннисист является ярым противником прививки, наличие которой, в свою очередь обязательно для визита в США.

Таким образом, Новак упустит шанс догнать Рафаэля Надаля по количеству титулов на турнирах «Большого Шлема» (22 против 21).

В настоящее время мировой мужской рейтинг возглавляет россиянин Даниил Медведев.

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