Касаткина стала полуфиналисткой турнира в Гранби, обыграв испанку Парризас-Диас

Российская теннисистка Дарья Касаткина одержала победу над представительницей Испании Нурии Парризас-Диас (6:3, 6:2) в четвертьфинальном матче турнира в Гранби (Канада).

Отметим, что очная встреча спортсменок продолжалась 1 час 23 минуты. На счету россиянки, занимающей десятое место в рейтинге WTA, ни одной подачи навылет, девять двойных ошибок и шесть реализованных брейк-пойнтов из восьми. Ее соперница не оформила ни одного эйса, не допустила двойных и реализовала два брейка из десяти.

Добавим, что в полуфинале турнира Касаткина сыграет с Диан Парри из Франции.