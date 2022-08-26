Захарова уступила чешке Носковой в финале квалификации US Open-2022

Российская теннисистка Анастасия Захарова, занимающая 171-е место в мировом рейтинге, уступила представительнице Чехии Линде Носковой (87-й номер) в финале квалификации US Open-2022. Встреча завершилась со счетом 2:6, 5:7.

Россиянка трижды подала навылет, допустила три двойных ошибки и не реализовала единственный брейк-пойнт. Ее соперница сделала пять эйсов, допустила четыре двойных ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти.

Чешка Линда Носкова в 2021 году стала победительницей юниорского «Ролан Гаррос».

US Open-2022 пройдет в США с 29 августа по 11 сентября.