Самсонова обыграла Перу и пробилась в финал турнира в Кливленде

Российская теннисистка Людмила Самсонова в полуфинале турнира в Кливленде победила представительницу США Бернарду Перу со счетом 6:1, 6:2.

Самсонова семь раз подала навылет, не допустив двойных ошибок, и сделала четыре брейка, имея девять возможностей выиграть гейм на подаче соперницы.

У Перы не было брейкпоинтов, при этом она сделала один эйс и четыре двойные ошибки.

Самсонова сыграет в финале 27 августа, где ее соперницей будет белоруска Александра Саснович, теннисистки должны появиться на корте в 20:30 по московскому времени.