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Касаткина вышла в финал турнира в Гранби, разгромив француженку Парри

Матч продолжался 1 час 3 минуты.
27 августа 2022 08:38
автор: Максим Скороходов

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в канадском Гранби победила француженку Диан Парри со счетом 6:2, 6:0.

Обе теннисистки по ходы игры подали по эйсу и допустили по две двойные ошибки. Касаткина реализовала шесть брейкпоинтов из 11, тогда как Парри воспользовалась одной из двух возможностей выиграть гейм на подаче россиянки.

27 августа Касаткина в финале турнира сыграет с австралийкой Дарьей Сэвилл. Теннисистки выйдут на корт в 22:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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