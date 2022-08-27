Касаткина вышла в финал турнира в Гранби, разгромив француженку Парри

Российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира в канадском Гранби победила француженку Диан Парри со счетом 6:2, 6:0.

Обе теннисистки по ходы игры подали по эйсу и допустили по две двойные ошибки. Касаткина реализовала шесть брейкпоинтов из 11, тогда как Парри воспользовалась одной из двух возможностей выиграть гейм на подаче россиянки.

27 августа Касаткина в финале турнира сыграет с австралийкой Дарьей Сэвилл. Теннисистки выйдут на корт в 22:00 по московскому времени.