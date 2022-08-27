18-летняя россиянка Андреева победила соотечественницу Рахимову в финале квалификации US Open

Российская теннисистка Эрика Андреева в финале квалификации Открытого чемпионата США победила свою соотечественницу Камиллу Рахимову со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

18-летняя Андреева, занимающая 131 место в рейтинге WTA, два раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из 11 брейпоинтов.

90-й номер мирового рейтинга Рахимова сделала один эйс и три двойные ошибки, а также выиграла четыре гейма на подаче своей соперницы, имея девять возможностей.

Напомним, что основные соревнования на US Open пройдут с 29 августа по 11 сентября.