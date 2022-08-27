Самсонова обыграла Саснович в финале турнира в Кливленде

Российская теннисистка Людмила Самсонова обыграла представительницу Беларуси Александру Саснович на турнире WTA-250 в Кливленде (США). Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:3 в пользу россиянки.

Встреча продлилась 1 час 12 минут. Самсонова четыре раза подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из 10. Саснович один раз ошиблась на подаче и реализовала один брейк-пойнт из двух, не завершив ни одного эйса.

На пути к финальному матчу Людмила Самсонова переиграла Ирину Шиманович, Лауру Зигмунд, Магду Линетт и Бернара Перу. Таким образом, россиянка стала победительницей третьего турнира под эгидой WTA.