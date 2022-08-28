Надаль о своем состоянии накануне US Open: Надеюсь, буду готов

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал свою готовность к US Open.

«Я надеюсь, что буду готов к матчам. У меня есть те качества, которые есть. И с теми игровыми навыками, которыми обладаю на данный момент, надеюсь быть достаточно конкурентоспособным, чтобы дать себе шанс», - приводит слова Надаля официальный сайт соревнований.

Напомним, в первом круге испанец сыграет с австралийцем Ринки Хиндзикатой.

Надаль является рекордсменом по количеству титулов на турнирах «Большого Шлема». На счету Рафаэля 21 победа. У ближайшего преследователя - Новака Джоковича 20 трофеев, однако серб не сможет выступить в США в связи с нежеланием вакцинироваться от коронавируса.