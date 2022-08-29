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Медведев остался на первом месте рейтинга ATP в преддверии US Open-2022

Открытый чемпионат США пройдет с 29 августа по 11 сентября.
29 августа 2022 09:25
автор: Владислав Корегин

АТР обновила рейтинг теннисистов по результатам прошлой недели.

Отметим, что в топ-10 не произошло никаких изменений. Лидером рейтинга по-прежнему является представитель России Даниил Медведев, набравший 6885 очков. На второй и третьей строчках расположились немец Александр Зверев (5760) и испанец Рафаэль Надаль (5630) соответственно.

Еще один россиянин, а именно Андрей Рублев, идет 11-м. Его соотечественники, Карен Хачанов и Аслан Карацев, занимают 31-е и 38-е места соответственно.

Напомним, что с 29 августа по 11 сентября пройдет Открытый чемпионат США-2022. В прошлом году победителем турнира стал Медведев.

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