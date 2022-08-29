Навратилова назвала Касаткину темной лошадкой предстоящего розыгрыша US Open

Экс-первая ракетка мира Мартина Навратилова порассуждала на тему фавориток Открытого чемпионата США-2022.

Напомним, что турнир пройдет с 29 августа по 11 сентября. В прошлом году победительницей соревнований стала представительница Великобритании Эмма Радукану.

– Победительницей станет та, которая станет более горячей. Опять таки выиграть может Радукану – не стану проходить мимо нее. Дарья Касаткина может стать темной лошадкой, как Петра Квитова, которая хорошо играла в Цинциннати, и Каролин Гарсия, взявшая трофей в Цинциннати, – приводит слова Навратиловой пресс-служба WTA.

Также Навратилова добавила в свой список фавориток турнира двух американок, а именно Мэдисон Кис и Кори Гауфф, и румынку Симону Халеп.

Отметим, что в данный момент Дарья Касаткина занимает третье место в чемпионской гонке WTA. Ранее россиянка выиграла турнир в Гранби.