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Серена Уильямс призналась, что мечтает «избавиться от своей задницы»

Спортсменка призналась, что не горит желанием следовать за модой.
29 августа 2022 17:59
автор: Александр Шульгин

Американская теннисистка Серена Уильямс высказалась по поводу различных комплексов, в том числе, из-за цвета кожи или фигуры.

«Многие считают себя некрасивыми или недостаточно привлекательными, потому что у них темная кожа. Нельзя позволять миру определять красоту. А то, что я не очень худая или что-то еще, – так формы сейчас в тренде. Задницы в тренде. Я пытаюсь от своей избавиться, а другие – такую накачать», - приводит слова спортсменки зарубежная пресса.

Напомним, сегодня в США стартовал турнир «Большого Шлема». У мужчина действующим победителем является россиянин Даниил Медведев, который возглавляет мировой рейтинг.

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