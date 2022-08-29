Калинская обыграла Петерсон и вышла во второй круг US Open

Российская теннисистка Анна Калинская в матче первого круга US Open обыграла представительницу Швеции Ребекку Петерсон.

Встреча продолжалась один час 17 минут и завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу россиянки, которая три раза подавала навылет, совершила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из пяти. На счету ее соперницы три эйса, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейка при одной попытке.

Во втором круге Калинская сыграет с француженкой Каролин Гарсией, обыгравшей другую россиянку - Камиллу Рахимову.